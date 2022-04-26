本土疫情近來每日飆升千例，今(26)日確診累計突破6000例大關，國立台北教育大學傳出校內不少人與確診者密切接觸，考量校內隔離空間不足，稍早向教育部申請遠距教學到學期末。教育部目前尚未同意，僅回復「將循應變小組程序研商後回覆該校」。

針對大專校院停課標準，教育部說明，依照民國111年4月13日臺教高通字第1112201740號函頒「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」規定（以下簡稱「標準」），除原列各校得自主暫停實體課程之情形外，如學校基於不同校區、規模大小、資源設備有所差異，欲採本標準以外之暫停實體課程作法或措施，亦可提報部內「暫停實體課程實施應變小組」（以下簡稱應變小組）研商後實施。

對於國北教申請執行遠距教學到學期末一案，教育部表示，今日收到該校來文，並在文內說明自4月21日迄今，已有34位學生確診，而多數家長要求全校停課，因而規畫停課至本學期結束。

對此，教育部強調，將循應變小組程序研商後回覆該校。

教育部也補充提及，目前一般大學已有中原大學、東華大學與海洋大學等校循應變小組研商程序，實施「標準」以外之暫停實體課程作法或措施，暫停全部或局部課程5天至7天。