民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘今（26日）在立法院舉行「台籃引擎發動-確立外籍球員歸化制度」記者會，蔡易餘因隔離無法出席。（葉書宏攝）

民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘今（26日）在立法院舉行「台籃引擎發動-確立外籍球員歸化制度」記者會，蔡易餘因隔離無法出席，莊瑞雄指出，台灣誘因不足加上現行居留時間限制等，導致外籍球員歸化卡關。對此，體育署則表示，因《國籍法》規定較嚴格，內政部已經在研擬高專歸化，將居留時間從5年放寬至2年。

莊瑞雄表示，台灣自2013年籃球選手戴維斯歸化後，睽違8年於去年底再度迎來新的生力軍阿提諾，但台灣欠缺制度來引導這些優秀選手歸化，籃壇、球迷不斷錯過，需要一個具體的制度讓台灣保有競爭力。

莊瑞雄表示，球員歸化這是10多年來籃壇的趨勢，尤其在亞洲，從戴維斯、阿提諾的表現可以看出對於台灣國家隊的重要性，但他認為，台灣人才誘因不足，目前歸化的外籍球員也不用放棄國籍，但「殊勳歸化」認定比較沒有標準，也不適用台灣職籃發展，很難認定對我國有殊勳；再者，高級專業人才歸化依現行法規的居留時間限制，也不適合轉換聯盟生存的球員。

依《國籍法》第3條規定申請自願歸化我國國籍，於中華民國領域內，每年合計有183日以上合法居留之事實繼續5年以上。

莊瑞雄認為，體育署跟籃協應積極邀國內各聯盟、球團討論，歸化球員名額、增加誘因、落實企業認養，這樣就可以節省國庫開銷，讓經費用來培訓國家隊。

體育署副署長林哲宏表示，3月有邀集相關部會、協會開會，會持續推動法規鬆綁，球員要歸化依據《國籍法》，該法規定比較嚴格，需連續5年合法居留183天以上，內政部已經在研擬高級專業人才歸化，盼從5年放寬至2年，相關規畫已經送至行政院；未來持續跨部會合作，同時請僑委會協助推薦優秀的選手資料，盼有更多的優秀人才歸化到台灣，以阿提諾為例，體育署每個月補助1萬美金協助。