25日起，南韓國會針對準總統尹錫悅提名的新任總理韓悳洙等18名內閣首長舉行人事聽證會。目前還是執政黨的民主黨172名國會議員放言嚴格把關，不會隨意通過人事案。好像一定要給尹錫悅一點厲害不可。

南韓國會於2000年6月制定《人事聽證會法》，實施範圍及對象也逐漸擴大，除了內閣部長之外，尚包括警察廳長、稅務署長、中央選舉管理委員長及放送通訊委員長等。

5年前，文在寅一上任就訂出7大內閣首長審核標準，包括：1.脫逃服兵役；2.不法增值財產；3.逃稅；4.偽裝遷移；5.論文等研究有不正行為；6.涉及性犯罪；7.喝酒駕駛等。不幸，文在寅自打嘴巴，無視人事聽證會的否決，強行任命的部長有34人之多，領先歷任總統。

除了以上7大標準外，還有：歷史觀紛歧、股票大王、多戶住宅、欺騙、說謊、子女豪華留學等。五花八門，倘若也適用在台灣官員，恐怕一個個都要一鞠躬下台了。

反對黨「國民之力」方面批評，執政黨雙重標準。清朝學者張潮在《幽夢影》中曾說：「律己宜帶秋風，處事宜帶春風」。民主黨對文在寅的人事審核馬馬虎虎，卻對尹錫悅新任政府的人事採取嚴苛。

其實，政黨輪替後，離職潮如狂風暴雨。除了檢察官和法官多人先行辭官，各自去律師事務所服務外，公職人員及政府所屬各委員會人員自行離去或正在打包，準備辭退。

日昨，屬於親文在寅的中央選舉管理委員長盧貞姬大法官，因這次大選出現諸多瑕疵，受到輿論批評後，自知大勢已去，無法繼續管理6月1日之地方選舉業務，選擇自行提出辭呈提前下台。

放送通訊委員會（Korea Communications Commission，簡稱KCC）於1981年3月7日設立，直屬總統管轄。委員由5人組成，包括委員長1人和另一名委員由總統任命，其他3人則由國會提名。任期3年，可連任一次。

該委員會現任委員長韓相赫律師出身，於2019年9月由文在寅任命，屬於親文在寅政府，在任期間，對於親文在寅顏色的媒體，採取睜一隻眼閉一隻眼，只要滿足文在寅就是他的主要業務。因此，尹錫悅上台，就是韓相赫下台的日子。

韓相赫上任時，說的話很漂亮。實現以人民為中心的委員會，提高公益性與公共性及製造公平競爭的環境等。這種表面口秀，看在觀眾眼裡，簡直就是放狗屁話而已。

南韓選民此次透過大選，選擇了誠實的總統尹錫悅。不僅立即兌現不進青瓦台的諾言，並且在內閣人事上，儘量排除個人口袋裡的名單。一般來說，南韓官，不好做，相對，台灣官，真好做。只要綠色對了，管他其他顏色。這是阻礙台灣民主發展的要素，也是落後南韓的原因。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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