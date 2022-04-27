苗栗縣政府辦理國民中小學科學展覽邁入第62屆，今年共有83件作品參賽，經過激烈競爭，有13件作品獲得第一名，其中有6件將代表苗栗縣參加全國科展競賽。苗栗縣長徐耀昌27日前往公館國小頒獎，恭喜獲獎及入圍全國賽隊伍師生，鼓勵學生繼續努力，在全國科展競賽中再獲佳績，展現苗栗縣的科學教育成果與實力。

苗栗縣第62屆國民中小學科學展覽參賽作品包括，國小組37件、國中組46件，另為推廣科普教育，設立學校團體獎鼓勵各校踴躍參與科學展覽活動。今年有許多研究主題從日常生活中著手，經過評審團嚴格評選，參賽83件作品中，共有13件作品獲得第一名獎項，其中選出最優秀的6件作品，將代表苗栗縣參加今年7月25日至7月29日在新北市舉辦的全國科學展覽。

另計算各校參展作品獲獎積分，國小組學校團體獎分別為第1名公館國小、第2名建功國小、第3名客庄國小、中正國小；國中組學校團體獎：第1名君毅中學（國中部）、第2名照南國中、第3名頭份國中。

苗栗縣長徐耀昌今天在教育處長葉芯慧、副處長徐建男陪同下，前往公館國小活動中心頒獎表揚得獎學子，但因應新冠肺炎疫情防疫規定，本次頒獎典禮僅頒發團體獎前3名、各科第1名及入圍全國賽隊伍師生，其餘分科分項獎狀統一由承辦單位公館國小寄送至得獎學校。

縣長徐耀昌表示，今年科展成績十分優異，恭喜每一組優秀團隊外，也嘉勉得獎學生再接再厲，期許榮獲推薦的6件作品能在全國競賽中為苗栗縣爭光，另也感謝學校以及指導教師長期在科學研究指導上投注心力，是持續耕耘科學教育的重要推手，讓孩子有更多揮灑空間也在資訊發達時代下，精益求精超越自我，期待在教師團隊的細心指導之下，培養更多科技與科學達人，為苗栗下一代加油。