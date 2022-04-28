彰化依循中央政策不提供確診足跡，造成民眾恐慌，是否足跡不公布後連帶消毒也都取消。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局澄清表示，雖然沒有公布足跡，但衛生局疫調等其他工作仍在進行，跨大框列確診者住宅及活動區域清消。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

全台確診首破萬，彰化縣確診個案數也首度破百，28日新增103例，包括38例外縣市感染個案，縣內社區感染45例，調查中的則有20例，同樣有職場、學校、補習班、幼兒園等感染鍊，實施暫停實體課程的高中以下學校以及補習班，共新增13班停課。

彰化縣昨天(27日)高中、國中、國小暫停實體課程至少7天的班級數有23班，今天新增8班來到31班，幼兒園的部分昨天有16班，今天新增2班變成18班，而補習班的話，預防性停個至少一天的從1家增加到現在4家。

彰化依循中央政策不提供確診足跡，造成民眾恐慌，是否足跡不公布後連帶消毒也都取消，對此衛生局澄清表示，雖然沒有公布足跡，但衛生局疫調等其他工作仍在進行，跨大框列確診者住宅及活動區域清消。

衛生局說，自去年疫情緊繃開始，就協調26鄉鎮市公所清潔隊組成防疫消毒大隊，人力從原先306年逐步擴充到現在504人，除針對確診者住宅及活動區域消毒外，也會針對公所各轄區人潮聚集的戶外公共區域，定期進行預防消毒。

衛生局強調，消毒場域包括火車、公車、公員、市場、商圈、學校、機關等公共環境，呼籲民眾不要過度恐慌，落實手部衛生、咳嗽禮節，減少不必要的移動，避免出入人多擁擠的場所，或高感染風險場域，也要配合各項防疫措施，來確保自身安全。