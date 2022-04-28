快篩試劑實名制今上路，。（蔡旻妤攝）

快篩試劑實名制今上路。（蔡旻妤攝）

台東縣28日新增35名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於1-73歲不等，皆屬輕症，21例為密切接觸者確診，6例居住外縣市（台北市、台中市、高雄市各2例），8例自覺身體不適自行就醫，感染源待釐清。此外，台東縣成功鎮及關山鎮衛生所未被中央列為快篩實名制服務據點，台東縣府表示已向中央反應，等中央公告第2輪才能販售。

從初步疫調了解，21例密切接觸者確診個案中，3例為同校、2例為職場、3例為參加宗教活動、13例為親友接觸傳染。相關足跡皆已提供給環保進行戶外清消，後續仍持續疫調及接觸者匡列，目前本縣累計匡列1297名密切接觸者，其中476位接觸者仍管理中。

針對快篩試劑實名制上路，衛生局說明，台東縣目前共有22家藥局、8間偏鄉衛生所提供服務，藥局及衛生所一早就大排長龍，有些藥局一開賣不久就完售。部分民眾批，國外販賣快篩試劑許久，政府早應有所準備，等到疫情嚴重才有實際作為，動作太慢。

另因台東縣成功、關山衛生所未被列為快篩實名制據點，經台東縣府反應後，因系統設定及運送問題，中央同意成功、關山衛生所將於下一輪起提供快篩實名制服務。民眾可憑健保卡或居留證購買，每身份證字號限購1份（1份5劑，共500元），依身分證字號尾數分流購買。

教育處指出，今日全縣新增18位學生及1名老師確診案例，累計校園共81學生及7老師。因疫情造成學校停課資訊部分，自28日起新增暫停實體上課的學校有新生國小（1班級）、東海國小（1班級）關山國中（1班級）、東海國中（1班級）、霧鹿國小（全校）。延長暫停實體上課的則有，台東女中（1班級）、竹湖國小（1班級）、東大附小（1班級）。

衛生局提醒鄉親，快篩試劑取得有3個管道，除了實名制快篩劑外，若民眾自覺有風險、並有呼吸道症狀，可至縣內指定衛生所或診所掛號、再由醫師評估發放試劑；其他包括超商、藥妝店或藥局通路也有販售，並呼籲民眾做好個人防疫工作，同心抗疫一起撐台東。