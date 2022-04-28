台灣最近因居家隔離、快篩試劑不足等防疫政策，引發民怨；前台南縣長蘇煥智認為，目前台灣的防疫思維，仍然停留在從中央集權由上而下的思考模式，沒有從人民的角度思考，如何從檢測到處方供藥提供更方便的服務；台灣滾動式防疫顯然連美國的車尾燈都看不到。

他表示，可以參考美國COVID.gov網站模式，從中得到啟發。如何更加善用基層開業醫師及檢驗業者、藥局，達到全民防疫的目的。

蘇煥智指出，美國最新COVID防治策略：新冠檢測／處方給藥單一窗口（One stop service一條龍服務），剛剛推出的COVID.gov網站提供一個非常便民的服務。

他說，通過這個網站，民眾可以找到附近的一條龍服務藥房，直接去那做快速檢測，如果是陽性而且具有高危險因素者，藥房馬上就可以開處方。

他說，民眾會拿到五天療程的藥，回家自行服用，完全不需要去醫院或診所看病，更不需隔離，全部費用由聯邦政府買單，患者不需要花一毛錢。

他說，拜登總統日前也宣布，將口服藥供應管道增加一倍，發送的地點也從原來的2萬處增加到將近4萬處。

他說，反觀台灣，篩檢站大塞車，居家隔離確診輕症者，只會得到一些止疼藥、感冒藥，滾動式防疫顯然連美國的車尾燈都看不到。

他說，美國最新防疫策略把檢測或開處方給COVID特效藥（Paxlovid）的權限完全下放給4萬個社區藥局。完全落實D去中心化、權力下放、去管制化，減少行政管制的概念。將重點完全放在「更方便的服務」，更方便的檢測、更方便的處分及給予特效藥。

他認為，但目前台灣的防疫思維，仍然停留在從中央集權由上而下的思考模式，沒有從人民的角度思考。