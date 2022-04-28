新冠疫情升溫，每日確診人數直線攀升，讓許多民眾感覺心慌慌，連帶使得撥打台中市民專線1999，諮詢防疫相關政策的電話數大增，為避免民眾久等，市府研考會也開放文字應答方式，研考會指出，除可撥打電話，透過打字的方式也有專人線上即時回應，可第一時間解決民眾疑問。

研考會主委吳皇昇說，市民若對市政相關問題有疑問或意見，可撥打1999、或透過「陳情整合平台」表達，並提供1999文字應答服務，民眾可使用手機或電腦並透過線上方式諮詢，只要反映事項及市政建議屬於台中市範疇，1999皆可協助通報、錄案或處理。

吳皇昇強調，文字應答服務並提供電子檔案上傳功能（檔案限制為5MB內），民眾可將反映事項或相關資料傳送給值機人員，更方便了解；此系統2018年1月上線至今，每月平均服務1085件，平均服務時間6至7分鐘，使用量有逐年增加趨勢。

研考會強調，此平台不受電話地域性影響，且服務對象可擴及其他縣市或其他國家地區的民眾，有需求者可上網站（ https：／／ecp.taichung.gov.tw／webchat／index.html ）使用。