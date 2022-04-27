本土確診病例暴增，中央居家隔離「3＋4」新制昨上路，台北市今有2萬人將解除隔離，台北市副市長黃珊珊表示，屬居隔舊制的民眾早在隔離前已取得快篩，屬新制規範的民眾若尚未收到快篩劑，可以通知地方關懷中心由親屬代領，或等下午物流配送到隔離場所，預計花1、2天時間全送達。

根據台北市衛生局統計，預計1萬8625人在今天解除隔離，但許多民眾抱怨尚未收到防疫關懷包，即使即將出關，卻連快篩劑、居家隔離通知書都還沒取得，質疑政府手腳過慢，讓民眾無所適從。

黃珊珊下午受訪時表示，不屬「3＋4」居隔新制的民眾，早在隔離、PCR篩檢前就取得快篩劑，屬「3＋4」新制規範的居隔民眾，大約有1萬多人還沒拿到快篩劑，上午已有民眾通知關懷中心，再由親屬前往代領，其餘將在下午由物流配送到隔離場所。

黃珊珊坦言，北市1天就有1萬多位民眾要解隔，物流無法在今天內全部送到，預計要等1、2天，市府會盡快處理，希望民眾可給地方同仁多點時間，近期疫情確實嚴峻，所有工作同仁都累壞了。

至於尚未領到居隔書的民眾，黃珊珊表示，只要有被通知居家隔離者，接觸者健康追蹤管理系統（TRACE）上會有紀錄，未來將補發居隔書到民眾手上；假使民眾沒被通知卻自主隔離，這些人無法申請防疫補償，建議有疑慮可打給地方關懷中心確認。