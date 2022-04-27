柯文哲拋「軟性封城」 蔣萬安：新名詞應提具體內涵

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲提出必要時會「軟性封城」，對於柯拋出這個「軟封城」，國民黨立委蔣萬安今天表示，任何一個新的防疫政策提出，或是一個新的名詞，都應該要提出更具體的實際內涵，讓民眾清楚了解接下來要怎麼執行，讓民眾有所依循。

蔣萬安說，「軟封城」現在可能只是一個概略性的戰略方向，但民眾想知道的是實際內涵是什麼？要怎麼執行？民眾要如何配合？要有很清楚的標準，民眾才能依循，我想這才是民眾期待的。

至於中央推動3＋4政策，蔣萬安表示，政府推出任何一個新的防疫政策，其實都應該要做好準備。因為目前看到民眾的反應，都會覺得政府相關新防疫模式的調整，是非常混亂，讓民眾無所依循，也就是說政府其實並沒有準備好，包含快篩試劑到現在是缺貨的，以及現在公衛人力吃緊、非常緊繃，而且行政負擔沒有減輕，這些其實都讓民眾非常擔憂。

蔣萬安認為，這部分還是希望政府相關配套要周延，才提出一個新的防疫政策，也才能讓民眾可以清楚了解、配合，我想這才是民眾想看到的。

蔣萬安指出，其實要改成「3＋4」，相信民眾也願意接受配合，但相關配套，像是快篩劑勢必需求量大增，我們有沒有足夠的快篩劑？接下來公衛人力的分配，有沒有辦法減輕之前做的這些行政作業、減輕他們的負擔？