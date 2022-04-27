接到通知單時已解隔 侯友宜：全國都有碰上這個問題 10:292022/04/27 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 接到通知單時已解隔 侯友宜：全國都有碰上這個問題。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 居家隔離「3＋4」新制上路，但因行政作業問題，民眾可能接到隔離通知單，已經過3天隔離期解隔。新北市長侯友宜說，目前全國都有碰上這個問題，主要是因為流程沒有改變，往往時間到了，民眾有可能已經解隔了，這問題地方不斷跟中央反應，希望簡化流程。 鄭文燦要企業別載整車員工去採檢站PCR 市民排到絕望：封城吧 產經連線－牙醫師歐凱捷：居家護齒有4寶 #問題 #解隔 #全國 #民眾 #碰上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力積電：產能滿到明年沒問題 04:102022/04/27 證券．權證 藍營提烏龍稅單退稅無限期 財部反對 04:102022/04/27 金融．稅務 疫情衝擊遊客少7成 宜蘭觀光業苦哈哈 04:102022/04/27 地方新聞 居隔3＋4 快篩減一次 新北逆時中，提居隔轉型試辦草案 04:102022/04/27 財經要聞 隔離卡到報稅 財政部允展延1個月 04:102022/04/27 財經焦點 法官判性自主權優於配偶權 元配告小三敗訴 4000字心聲曝光 08:282022/04/27 社會 寶銳植物生長座 成功鋪設兒童遊戲場 04:102022/04/27 投資理財 網路界大佬又有變動 丁磊卸任網易傳媒所有職務 04:102022/04/27 全球財經 習喊話 要穩定市場信心 04:102022/04/27 全球財經 隔離卡到報稅期限 可展延 04:102022/04/27 財經要聞 急診深夜篩檢人潮曝 醫：別禁民眾來採檢 3招壓低曲線 07:462022/04/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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