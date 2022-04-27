居家隔離「3＋4」新制上路，但因行政作業問題，民眾可能接到隔離通知單，已經過3天隔離期解隔。新北市長侯友宜說，目前全國都有碰上這個問題，主要是因為流程沒有改變，往往時間到了，民眾有可能已經解隔了，這問題地方不斷跟中央反應，希望簡化流程。