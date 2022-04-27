這種錯代價很高，彰化縣邱姓員警2020受理民眾拾獲現金7萬8700元，未依規定當場製開一式四聯收據，也沒陳報分局、也未在拾得遺失物管理系統上公告，現金放在辦公桌旁抽屜，去年2月間，還拿其中2000元繳納其信用卡，被檢舉遭調查，彰化地院審結，依侵占非公用財物罪將他判處1年4月有期徒刑，並應向公庫支付5萬元，提供120小時義務勞務。

判決書指出，邱男2020年7月27日下午3點，在派出所值班，受理白姓民眾拾獲現金，因下午4點後為勤區查察勤務，未立即依規定當場製開一式四聯登載拾得人姓名、住址、電話等內容之拾得物收據，第一聯交付拾得人執憑，僅請白姓民眾留下姓名、電話。

白姓民眾事後覺得額沒有收據不妥，致電派出所要求開立收據為憑，邱男表示會致電請其領取。隔日，邱雖有電請民眾表示可於當日下午6點前來領取收據，旦忙著勤務，未抽空依正常程序完成作業程序，僅取出先行製作、且未依規定編號之拾得物收據給他簽名收受。事後也一直未依規定將拾得物陳報分局，未在拾得遺失物管理系統上公告，被檢舉。

邱員表示，因擔心延遲處理該筆遺失物案件，會遭上級長官質疑及懲處，才一直將該遺失物置於辦公桌旁抽屜內，去年2月初，貪圖一時便利，隨手將其中2000元繳納信用卡卡費。

法院審酌被告犯罪情節輕微，所得財物僅2000元，依規定減輕其刑。再被告於偵查中自白，並已自動繳交全部所得財物，依規定減輕其刑，併依法遞減之。褫奪公權1年、緩刑4年。