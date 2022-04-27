北市青島東路飄濃濃瓦斯味 管線汰換工程引虛驚 14:382022/04/27 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林森南、青島東路口進行瓦斯管線汰換，引發虛驚。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林森南、青島東路口進行瓦斯管線汰換，引發虛驚。（陳鴻偉翻攝） 北市警消27日中午獲報，林森南路、青島東路口傳出瓦斯異味，引發民眾緊張，警消到場查看後，發現有工程單位在進行瓦斯管線的汰換工程，接管過程中可能散出少量氣體，證實是一場虛驚。 警方表示，經調查後，發現該工程有申請施工，時間為4月25日至5月5日，現場並無瓦斯異味及其他危害，呼籲往來民眾注意安全，無需慌張。 疫情衝擊遊客少7成 宜蘭觀光業苦哈哈 藍營提烏龍稅單退稅無限期 財部反對 #青島東路 #汰換 #虛驚 #異味 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄美濃連日有確診足跡 民眾快篩1劑難求 10:262022/04/27 社會 華視播報連出包 國台辦：謀獨帶給台灣民眾心理巨大陰影 11:382022/04/27 兩岸 中央定調不公布足跡 陳其邁：選擇性公告高風險地點 10:532022/04/26 生活 北市今萬人解隔 黃珊珊：2天內將快篩劑配送完畢 14:252022/04/27 生活 產經連線－牙醫師歐凱捷：居家護齒有4寶 04:102022/04/27 證券．權證 老農巡田發現男子「全身成火球」 報警搶救仍不治 09:322022/04/26 社會 柯文哲拋「軟封城」蔣萬安：新名詞要有內涵 12:342022/04/27 政治 國民黨發布防疫措施滿意度民調 4成民眾認為防疫太慢 15:592022/04/26 政治 急診深夜篩檢人潮曝 醫：別禁民眾來採檢 3招壓低曲線 07:462022/04/27 生活 頭份桐花盛開賞花去！ 民眾賞花打卡市公所送禮券 13:522022/04/27 寶島 北市府估這天恐增50萬例 軟性封城避免醫療量能潰堤 13:092022/04/27 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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