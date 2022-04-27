林森南、青島東路口進行瓦斯管線汰換，引發虛驚。（陳鴻偉翻攝）

北市警消27日中午獲報，林森南路、青島東路口傳出瓦斯異味，引發民眾緊張，警消到場查看後，發現有工程單位在進行瓦斯管線的汰換工程，接管過程中可能散出少量氣體，證實是一場虛驚。

警方表示，經調查後，發現該工程有申請施工，時間為4月25日至5月5日，現場並無瓦斯異味及其他危害，呼籲往來民眾注意安全，無需慌張。