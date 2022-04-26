國家政策研究基金會今發布「政府防疫措施滿意度」民調結果，執行長柯志恩表示，對於中央政府的防疫表現，42.1％民眾認為起步太慢，配套不足；37.5％認為超前部署，讓台灣防疫成功；另20.4％無意見或拒答。

台灣在這波疫情中，究竟能否如國衛院所推估的，確診數控制在350萬-500萬人、單日最高最診數4.5萬人，以及將致死率控制在紐西蘭的萬分之五(0.05％)、約1750人死亡，又或者是如台大兒童醫院院長黃立民所預測的，致死率介於紐西蘭(0.05％)與韓國(0.7％-0.9％)之間的中間值0.475％，將有1萬6625人死亡。柯志恩表示，從民眾的回答來看，答案恐不太樂觀，至少顯示民眾是相當擔心。

對於目前每天有數千人確診新冠肺炎，民眾對快篩需求增加，政府是否有提前準備好，讓民眾能買到需要的快篩？63％受訪民眾表示沒有，21％表示有，另16％無意見或拒答。

柯志恩指出，目前國內快篩試劑可說是「價高、量不足」，不僅以「篩檢代替隔離」難以落實，就連今天上路「3＋4」政策都有其困難，更遑論要滿足就學人口每週的快篩需求。

政府在4月宣布放寬學校停課標準，政府是否有提前準備買足11歲以下兒童可打的國際疫苗？65.4％受訪民眾表示沒有，15.2％表示有；政府推動輕症病人在家治療方案。政府是否有提前準備足夠病人使用的日常治療藥物，讓民眾容易買到？44.5％受訪民眾表示沒有，36.2％表示有。

政府提出新台灣模式「重症清零，輕症控管」，政府是否有提前準備，簡化輕症病人的居家照護流程？42.9％受訪民眾表示沒有，38.4％表示有；對於政府是否有提前準備足夠重症病人所需要的醫療資源？37.1％受訪民眾表示沒有，40.3％表示有。