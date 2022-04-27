公所新增的5個定時定點區，從早上7點30分在北區的公正路390號（六扇門湯鍋），接著是上午8點50分東區的羅東火車站前站與上午10點的後站、中午12點20分南區的東光國中，最後一站為下午1點30分西區的羅東鎮養護所。（吳佩蓉攝）

公所新增的5個定時定點區，從早上7點30分在北區的公正路390號（六扇門湯鍋），接著是上午8點50分東區的羅東火車站前站與上午10點的後站、中午12點20分南區的東光國中，最後一站為下午1點30分西區的羅東鎮養護所。（吳佩蓉攝）

為解決鎮民追垃圾車的問題，宜蘭羅東鎮公所除原有的垃圾清運路線外，在5月1日起試辦6個月，在鎮內新增5個定點垃圾清運，每個定點會停留垃圾車、資源回收車各一輛及清潔人員，民眾自行丟棄垃圾及逐一分類回收物，每處將停留40至50分鐘，方便鎮民傾倒垃圾。

羅東鎮公所原有11條清運路線，因鎮內道路原本就不寬，避免道路堵塞、影響車輛通行，另外選擇4條路線，各規劃10處定時定點，垃圾清運時間多停留5至10分鐘，讓民眾可以依照自己的作息倒垃圾，不用追著垃圾車跑了。

而公所新增的5個定時定點區，從早上7點30分在北區的公正路390號（六扇門湯鍋），接著是上午8點50分東區的羅東火車站前站與上午10點的後站、中午12點20分南區的東光國中，最後一站為下午1點30分西區的羅東鎮養護所，每處停留40至50分鐘；從5月1日至10月31日，試辦6個月。

公所表示，每周三、周六停止收運，回收分類的部分，周一、五為廢紙類、舊衣類及廢玻璃類；周二、四、日為其他資源回收物，請民眾落實資源回收分類的工作。

羅東鎮長吳秋齡表示，環保署聽到我們的聲音，補助公所71.4萬元，在試辦期間會辦理三次問卷調查，日後做滾動式檢討優點改進缺點持續推動；讓民眾晚上無法在家倒垃圾，現在白天也可以掌控自己傾倒垃圾的時間跟地點。