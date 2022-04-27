居隔時間改為3＋4，但文書作業流程趕不上隔離人數增加速度，新北市議員張維倩今在議會質詢時指出，有民眾表定23日就要解除隔離，但還沒拿到居隔通知書，24日要出門上班，才一開家門就被警察關切，電子圍籬顯然沒有同步解除，造成民眾困擾，也浪費警察人力。衛生局表示，會盡速同步解除。

張維倩說，電子圍籬沒有同步更新，警察人員不了解解除隔離時間，但民眾要上班，有生計問題，衛生局動作慢導致民眾關在家裡，若被開單衛生局有辦法承擔？

衛生局簡任技正劉君豪表示，案件會在了解，若解除隔離電子圍籬會盡速同步解除。