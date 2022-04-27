今天4月27日適逢前總統蔣經國誕辰，國民黨主席朱立倫發臉書強調，他們曾多次強調，堅定保衛台灣、建設台灣、捍衛民主自由的「蔣經國路線」，就是中國國民黨的路線，他們更要傳承與實踐經國精神，用行動來愛台灣。

朱立倫指出，當前疫情嚴峻，他們多次示警疫情走向並提出建言，也批判政府政策不該反覆又模糊，讓民眾無所適從。如今疫苗、快篩、口服藥等防疫物資充足了嗎？居家照護假、以篩代隔、停課標準，以及疫情下在第一線擔起民生需求的外送員權益，處理了沒有？各項防疫指引夠清楚讓民眾易懂了嗎？

朱立倫表示，根據國民黨智庫最新民調，對於中央政府的防疫表現，有42.1％民眾認為起步太慢、配套不足；另僅有37.5％認為超前部署、台灣防疫成功。當決策者離第一線太遠、離民眾太遠，端出來的政策難以符合民情，也難怪各個地方政府都自行「超前作為」。把民眾的生命安全與健康擺在第一位，才是最重要的。

他認為，尤其疫情底下，看得見的問題很多，但看不見的問題「更大」，如貧富差距逐漸擴大、年輕人看不到未來，無法買房、不敢結婚，耗損的是台灣的實力，與包括下一代在內所有人的未來。

朱立倫強調，他們時刻銘記經國先生親民愛台、在乎民生幸福，強調「貧富不均、社會不平是一切紛爭之根，願意以打貧富為一生奮鬥之目標」的理念。疫情當前更要努力學習經國先生時刻「與民眾在一起」的榜樣，不為個人前途，而要為所有民眾的權益來努力打拼。