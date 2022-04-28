本土確診飆破萬！今+11353 死亡再增2例

我國今新增11353例本土案例及境外移入164例，疫情指揮中心表示，今新增的疫情分布於全台22縣市，其中新北共4552例，其他依序為台北2424例、桃園1481、台中621例、基隆504例。另外今日新增2人死亡。

指揮中心表示，今日新增之11353例本土病例，為5394例男性、5957例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於3月26日至4月27日，其中包含5953例為無症狀感染。

另外，今日新增2例本土病例死亡個案(案36928、案40627)，分別為本國籍70多歲男性及60多歲女性，屬重度感染個案，皆未接種COVID-19疫苗。

案36928於今年4月18日出現咳嗽、發燒等症狀住院採檢，4月19日確診，具慢性及癌症病史，使用瑞德西韋等藥物及呼吸器治療，於4月22日死亡。案40627於4月19日因接觸者採檢確診，4月20日於家中昏倒緊急送醫，急救無效死亡。

境外移入部分，為80例男性、83例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(3例)，荷蘭及越南(各1例)移入，另159例調查中。入境日介於今年3月9日至4月27日。