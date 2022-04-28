本土疫情爆發，其中以雙北為疫情重災戶，許多醫療院所的急診室塞滿待篩檢的民眾，醫療粉專《搶救急診室》表示，北部一間中大型醫院的急診室，27日來診量創單日歷史天量，光是完診人數就多達1千多人，令醫護無奈地說，「願意解決大家的就醫需求，但只求做好社交距離及確實佩戴口罩」。

《搶救急診室》今（28）分享一張照片指出，北部一間中大型的急診醫師拍下27日院內來診的人數，來診人數單日創歷史天量。從照片上來看，完診1024人、待床21人、待診16人、留院觀察16人。

北部一間中大型的急診醫師拍下27日院內來診的人數，來診人數單日創歷史天量。（圖／翻攝自搶救急診室臉書粉專）

《搶救急診室》呼籲民眾節制，並表示願意解決大家的就醫需求，但無力管制現場秩序，盼前往急診篩檢的人要自律維持社交安全距離及確實佩戴口罩。

圖文曝光後，網友也感嘆地說，「以篩代驗吧！希望快篩趕緊舖貨，自我快篩、自我居家隔離，自我填寫確診表單、緊急情況打119」、「疫情之下，盡量不去醫院診所叨擾就是最大的幫助了」、「醫護人員辛苦了」、「最重要自我控制群聚吃飯玩樂，延緩急速上升曲線保護醫療資源診救更多人命」。