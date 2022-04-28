美國眾議院周三一致通過一項法案，要求國務院提交一份協助台灣恢復其世界衛生組織（WHO）觀察員地位的計畫，在台灣面臨中國不斷施壓之際，展現美方對台灣的支持。

由於受到中國反對，台灣被世衛組織等大多數國際組織拒於門外。

繼參議院在去年8月批准之後，美國眾議院在本周三亦以425票對0票一致通過這項挺台法案，並將送交白宮。國會助理表示，國會相信拜登總統將簽署這項法案。

這項獲得美國國會兩院通過的法案，將指示國務卿制定一項策略，協助台灣在世衛組織的決策機構「世界衛生大會」（World Health Assembly）上重新獲得觀察員地位。

台灣在2017年被剝奪這個地位。

民主黨眾議員Gerry Connolly呼籲美國政府支持這項法案，他讚揚台灣在應對新冠疫情的反應，並表示台灣有2350萬人，但只有37,000個確診病例，並提到台灣在國際上分享其專業知識，並捐贈防護設備。他表示，台灣在全球衛生安全的領先地位，以及對全球公衛的貢獻，證明它應該成為公眾健康對話的一部分。

由於台灣選擇走向與病毒共存，近來確診數已大幅攀升，根據台灣CDC官方數據，目前累計本土病例已達66,266例。

台灣外交部已對美方的支持表達感謝之意，並表示台灣政府將繼續努力爭取今年能參加「世界衛生大會」。不過，北京當局已經表明不會支持台灣參與今年的大會。