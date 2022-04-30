今晚水氣增加，苗栗以北地區降雨機率提高，中央氣象局表示，明（5月1日）受南方雲系北移和東北季風影響，各地天氣轉濕涼，下周一、二（5月2日、3日）受南方雲系北移影響，全台水氣再增多，各地都容易出現陣雨，加上東北季風持續影響，北台灣白天高溫不超過20度，下周三（5月4日）起東北季風減弱，氣溫才會逐日回升。

中央氣象局表示，今晚開始迎風面水氣增加，北部地區降雨範圍擴大，苗栗以北地區降雨機率提高。明天受南方雲系北移影響，水氣再增加，除東半部地區持續有降雨外，北部地區出現短暫陣雨的機率明顯提高，下午中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣型態。

氣溫方面，明天東北季風增強，北部及東北部地區天氣會比今天更涼一些，白天高溫19到22度，中部及花東地區24到26度，南部則在28到31度；到了晚上北部及東北部地區低溫降到17、18度，其他地區氣溫亦下降，低溫約19到22度。

4月30日、5月1日降雨預報圖。（圖／中央氣象局提供）

下周一、二受南方雲系北移和東北季風影響，各地天氣再轉涼，中部以北及東北部地區低溫只有16、17度，其他地區約19、20度，白天高溫北台灣不超過20度，其他地區氣溫也明顯下降。下周三起東北季風減弱，各地氣溫逐日回升。

另外，下周一、二也是水氣最多的時候，各地都容易出現陣雨，中南部及東半部地區降雨時間較長，北部地區較為短暫。下周三至下周六南方雲系的水氣減少，降雨較為局部、短暫，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。