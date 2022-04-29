去年虎豹潭意外造成6人死亡，為避免類似憾事重演，氣象局推出「山區暴雨警示訊息」災防告警服務，針對台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）、新北市虎豹潭及新北市大豹溪等3個試辦區域，當溪流上游或附近山區發生暴雨時，即透過災防告警系統發送手機簡訊給該區民眾，提醒收到警訊後須提高警覺，並留意周遭溪流水位變化，減少非必要河床遊憩活動。

氣象局說，考量民眾遊憩習慣及溪水暴漲後高水位的持續時間，氣象局於白天時段（6時至18時），在各遊憩區域每天僅發布一次警示訊息，建議民眾安排前往溪流附近活動前，仍應先行了解該水域環境及水位現況、注意安全。

中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，氣象局擬透過上游的雨量預測及監測，待達到一定數值後，透過細胞廣播告訴下游民眾及早準備，但上游降雨不一定會使下游溪水暴張，仍要考量地貌、水文、水理等環境因素，今年氣象局與雙北市合作，希望能把經驗推展至全國各地。