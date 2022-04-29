肝臟為人體重要器官之一，內分泌、解毒、免疫力均與肝臟習習相關。由於肝臟出問題時，常常會因症狀輕微而被忽略。依據衛福部統計，每年約1萬3 千人死於慢性肝病、肝硬化與肝癌，顯示肝病確實為國人常見的健康問題。

●酗酒、肥胖、慢性病都是危險因子？ 5種常見肝病不得不防

聯安預防醫學機構聯安診所院長鄭乃源醫師表示，常見肝病可從病因分為「病毒性肝炎」、「酒精性肝炎」與「非酒精性肝病」，其中非酒精性肝病包括脂肪肝、脂肪性肝炎、藥物性肝炎及自體免疫性肝炎。醫師列舉常見的5種肝病做說明：

1. 病毒性肝炎。多種病毒都可能引起肝炎，其中A、E型肝炎是糞口傳染，但不會演變成慢性肝炎。B、C、D型肝炎則是透過血液傳染。若發炎時間超過6個月以上，就會演變為慢性肝炎，持續惡化可能導致肝硬化、肝癌。

2. 酒精性肝炎。不少有飲酒習慣的民眾都有脂肪肝，因酒精中的「乙醛」造成肝臟細胞發炎所致。早期多無症狀，長期下來可能會有噁心、嘔吐、腹痛、疲倦隨著黃疸、發燒等症狀，嚴重可能導致肝硬化、肝衰竭。

3. 非酒精性肝病。非酒精性肝炎大多為肝臟脂肪量過高引起，常見的代謝性疾病因子都可能致病，如肥胖者、糖尿病、高血脂、高血壓等，皆容易造成肝細胞的損傷。

4. 肝硬化。因肝瀰漫性發炎導致肝細胞纖維化，而造成肝臟結構、功能上出現異常；任何慢性肝炎都可能造成肝硬化。

5. 肝癌。通常為腫瘤變大而損害到肝臟功能。往往出現明顯症狀才會發現，主要危險因子為慢性肝炎及肝硬化。因此，每一位慢性肝炎的患者，都必須透過長期追蹤，以早期發現肝癌，爭取最佳治療時機。

(圖/潮健康提供)

●「代謝性肝炎」恐為未來主流肝病？ 大吃大喝比工作超時更「爆肝」？

鄭乃源醫師指出，隨著近年來政府提升肝炎篩檢可近性，台灣更已全面進行新生兒B 型肝炎疫苗接種，再加上藥物治療，病毒性肝炎「早晚將得到控制」。現今更應該重視代謝症候群引起的肝炎，目前尚無有效的藥物及治療方法，因此預防尤為重要。

鄭乃源醫師表示，在飲食西化的趨勢下，不論是脂肪肝或代謝症候群，患者數量不斷增加。國衛院研究論文也提到，目前脂肪肝已是全世界最常見的肝病原因，而脂肪性肝炎將成為肝臟移植最主要成因。吃太飽、不當喝酒所引起的脂肪肝，比起工作勞累疲倦更容易引起「爆肝」風險。

而診間常有民眾誤信迷思，認為若有肝炎用藥物治療就會痊癒。「這是很危險的想法！代謝性肝炎與B型、C型肝炎不同，沒有單一的目標可以打擊，也沒有單一可控的基因異常，如果仰賴藥物治療，容易造成許多副作用，並非可行方式。」鄭乃源醫師表示。

(圖/潮健康提供)

●如何預防「代謝性肝炎」？ 飲食、運動、定期檢查缺一不可

鄭乃源醫師表示，想要有健康的肝，最重要還是改善生活習慣，特別是飲食調整，少吃加工類食品、精緻澱粉、甜點，避免暴飲暴食、減少飲酒，增加膳食纖維攝取，並搭配規律的運動、積極控制體重以減少肝脂肪形成。

有哪些辦法可以及早發現肝病？鄭乃源醫師說明，若民眾自覺疲倦、睡不飽、食慾變差、體重減輕時，就要特別留意身體狀況。若忽視這些表現，等到出現黃疸、昏迷等明顯症狀時，恐怕已經難以治療。

鄭乃源醫師提醒民眾，平時應定期透過抽血、驗尿、影像學檢測，以確定肝臟有無發炎現象。若發現肝功能異常，則應進一步利用超音波檢測，有助早期發現肝腫瘤。另外，針對懷疑的病灶，可再進一步藉由電腦斷層、核磁共振確認。另外，GOT、GPT等肝指數，以及膽紅素、甲型胎兒蛋白、B肝、C肝抗體的量測同樣有必要性。

鄭乃源醫師提醒，近年觀察到年輕的世代越來越多非酒精性肝病的趨勢，有些人雖然還沒表出現嚴重的病兆，但若不改變不當的飲食習慣，等到未來可能會出現許多疾病問題。若及早多一份對肝臟的重視，就能遠離「肝」苦人生。