18日，韓國抗疫規定大鬆綁，幾乎所有公共場所都不再有任何社交禁令。原本是好事一樁，不過，對當地上班族來說，卻是另一個夢魘的開始，尤其是喜歡享有私人空間，不喜歡繁文縟節的年輕人來說更是如此。

相信許多韓國上班民眾，一聽到hoesik這個韓文字，擔憂的應該會比喜好的來得多。Hoesik就字面上的意思就是工作完後聚餐，本來是凝聚同事向心力的一個好機會，但已變成像走味的咖啡一樣，人人聞之色變。

韓國年輕上班族不諱言，新冠疫情期間因為有各種社交禁令，hoesik停辦了好一陣子。不過，現在又開始死灰復燃。這種下班後還要占用自己休憩時間的韓國傳統文化，對大多數當地人來說，很多都是敢怒不敢言。

吃吃喝喝基本上不用自己掏腰包的hoesik，可怕之處是一連串無止境的續攤活動，也表示會一直不停地喝酒。因此，隔天宿醉上班也是很正常。另外，韓國上班族也愈來愈不喜，周末假日還要被迫跟同事一塊遊山玩水，或參加公司辦的旅遊項目。

學者專家指出，新冠病毒改變韓國很多人與人之間的舊有交流方式，像是hoesik就最具代表性。

根據韓國一家人力銀行業者Incruit調查，有近8成受訪者認為，自己公司的hoesik在新冠疫情時出現大幅變化。其中，甚至有高達9成5的，覺得這種改變甚是滿意。因為，沒了hoesik後，下了班後可以有更多時間打掃房間、做做運動，甚至好好充實一番。

不過，有許多資深韓國上班族，仍然認為hoesik有助於鞏固同事情誼，以及建立工作情感。因此，在新舊觀念衝擊下，韓國的辦公室文化也慢慢產生變化。

韓國最大通訊業者SK Telecom指出，考量新冠疫情下，現在可以讓員工選擇居家辦公、來公司上班，或者到其它指定的工作場所。因此，不在同一個空間上下班之後，hoesik的頻率也跟著減少。