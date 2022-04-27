前高雄市長韓國瑜在臉書上表示，台灣疫情嚴峻，不少孩童因為還無法注射疫苗，而必須常常接受採檢，但現有的鼻腔採檢方式因為容易感到不適，有不少幼童在採檢時被嚇得哇哇大哭，看在父母眼裡，既要擔心孩子染疫的風險，又必須狠心讓孩子忍受疼痛來做篩檢，那種既擔心又心疼的感受，實在讓人糾結。建議政府開放無痛的唾液篩檢方式。

韓國瑜說，校園染疫病例持續增加、孩童疫苗又尚未普及化，我們的政府是否可以考慮開放唾液篩檢的方式，來提升孩子接受篩檢的意願？美國研究也發現，在感染Omicron初期時，病毒在唾液中的量會比在鼻咽中更加明顯，對於目前正以感染Omicron為主的台灣疫情現狀，似乎不失為另一個替代的篩檢方案。

韓國瑜指出，從去年開始，即有醫師建議兒童最好使用唾液快篩來降低不適感，如今又過了快一年，衷心希望我們的政府能盡快通過居家唾液快篩，讓孩子能夠免於恐懼，也讓家長能夠真正安心。