疫情持續攀升，嘉縣今公布28人確診，創單日新高，又以十軍團234旅水上鄉中庄營區官兵9人最多，他縣市營區軍人返鄉確診4案，太保市某工廠案延伸增加5案，除昨天無案號2人，又多了3人，包括1名國小學童，目前中庄營區留營官兵已全數隔離，管制進出，國軍醫院已進駐擴大PCR篩檢。

縣府2點半舉辦線上記者會，公布嘉縣今新增28人確診，年齡介於3歲至80歲，太保工廠案衍伸5案、中庄營區9案、他縣市營區軍人4案、症狀採檢4案和居隔陰轉陽4案，加上今增加的3人，太保工廠員工27人，不含家人已有22人確診。

國軍陸軍十軍團繼日前101旅崎頂精忠營區多名新兵確診後，今再傳出234旅水上鄉中庄營區9名官兵確診，目前中庄營區有500多名在職官兵，扣除居家隔離者，其餘全數管制休假和進出，由國軍軍醫院進行PCR篩檢中。

嘉義縣長翁章梁表示，經疫調發現包含軍人計17人都是因症狀採檢通報，呼籲民眾更要提高防疫敏感度及基礎防疫措施，大人應先完成3劑疫苗接種，至於6至11歲兒童COVID-19疫苗接種，預計5月2日啟動，並規畫進入校園接種，以最快速度打造校園及學童防疫力。

局長趙紋華表示，嘉縣確診病例居家照護服務已啟動，輕症確診者已有19人居家照護隔離中，因應確診接觸者縮短居家隔離天數為3＋4天，明天將有75人解除隔離，提醒居家隔離民眾，居隔前3天不得外出，自主防疫4天需每天快篩，試劑由中央統一提供，若篩檢結果為陰性，可戴口罩外出，但不得至餐廳用餐、聚會及人潮擁擠.等場所。