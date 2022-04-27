1名修車師傅曝光1張輪胎照，該輪胎不僅幾乎沒有胎紋，甚至破一個大洞，露出裡頭編織狀鋼絲，該師傅說「客人詢問我，這個輪胎可以不換改用補的方式嗎」，網友紛紛留言「客人腦袋才需要補一下」、「補完送一個神主牌給他」、「可以，順便黃泉路候補」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，照片中他拿著1個極為破爛的輪胎，該輪胎不僅已經看不見胎紋，還露出裡頭編織狀的鋼絲（胎體簾布層），並破出1個大洞，他發表照片無奈地說「客人詢問我，這個輪胎可以不換改用補的方式嗎」。

修車師傅曝光輪胎照，該輪胎不僅幾乎沒胎紋，甚至破大洞，露出裡頭編織狀鋼絲，該師傅說「客人詢問我，這個輪胎可以不換改用補的方式嗎」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友看到如此恐怖的輪胎，紛紛留言「可以，順便黃泉路候補」、「補也沒關係，人生可以換新的」、「令人敬佩的生命鬥士」、「我覺得他的腦需要補一下」、「可以，幫他補啊！補完送一個神主牌給他」、「他的腦洞要先補」、「客人需要什麼我們就給什麼，補胎一次一百，這面積大概補個20次就好了」、「先把保險保一保」、「他是不是覺得在外面再套一個輪胎，就算補好了」。

據悉輪胎內的網狀布稱為簾子布覆蓋層或保護層，是以強韌的紡織纖維製成，沿著胎面中心線圓周方向覆蓋，藉此將胎體牢牢箍緊的堅韌材料層，具備了高張力，主要作用在於補強胎面的強度抵抗外物的侵襲，並緩和路面的沖擊力，若破損對輪胎殺傷力極大，業者幾乎都會建議換新輪胎。