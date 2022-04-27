87歲資深港星曾江今(27日)被發現在尖沙咀一間防疫旅館過世，他曾演出經典電影《英雄本色》裡講義氣的「堅叔」，形象深植人心。生前他即使年紀增長也不願引退，表示港片處於艱難時刻，很需要他出一份心力，也曾正面談論自己對死亡的看法：「死，我覺得是一個了結！」他的人生觀是在了結前不要留下太多遺憾。他還說走之前要把他的錢花光，沒打算留遺產給孩子，，因為「我給我的孩子不是錢，是想法」。

87歲的曾江從新加坡返港後，今(27日)在防疫旅館被發現死亡，警方正調查死因。曾江雖年歲漸長，更自曝患痛風聽力差，要拄拐杖出入，但他直言不願退休， 是因為港片處於艱難時期，很需要他出一份力。曾江近年依舊兢兢業業地工作，被稱譽是影壇常青樹，他在去年參與了3部電影以及3部串流影劇，包括《超級的我》、《日常幻想指南》及《一級指控》，串流則有《美髮奇緣》、《刑警之海外行動》和《佈局》等。

曾江曾接受港媒《鳳凰娛樂》採訪時被問到：「怎麼看待人的生和死、相聚和分離？」時，曾江回答道：「死，我覺得是一個了結，我最希望就是在這個了結之前不要有太多的遺憾，這就好了。還有一個希望，我走的時候，把我的錢都花光，我給我的孩子不是錢，是想法。」

他更語重心長說：「他們沒有想法我沒有辦法，不是每個人有想法，但我希望他們有想法」，另外，他也希望自己死的時候，另一半她能過下去就過下去。

（影片來源取自《ILove852moive ILove852moive》若有移除請見諒）

曾江曾與港星張建聲在電影《一級指控》扮演父子，因此奠定好交情；張建聲今也透過IG悼念曾江，說道「Ken哥，一路好走，永遠懷念一起拍攝的日子」。曾江在1960年代曾演紅無數好片，德高望重的長者形象備受圈內人尊重，不少人把他當父執輩一般，如今逝世留下無限追思。