為抗議「台鐵公司化」，台鐵工會決議51勞動節發起「不加班」的罷工行動，今（26日）工會再度發新聞稿，指責政府「沒誠意的溝通」、「帶風向抹黑」，他們被迫持續「51不加班」。相關新聞被轉發到Ptt討論後，鄉民也同聲說：「支持罷工！」

台鐵工會今（26日）發新聞稿，指出由於政府「沒誠意的溝通」和「帶風向抹黑」，他們將繼續維持罷工計畫，但仍強調「並非抗拒改革」，新聞稿中還列舉了「政府以網軍抹黑工會，製造不理性的假象；台鐵的車站與軌道路線得向政府（疑交通部鐵道局）租用，才能使用；行政院版草案完全沒提到鐵路安全」等多條「罪狀」。

Ptt鄉民對此表示，「加油，支持應有的權利」、「支持正常休假，不加班就停擺就是人員不足」；也有鄉民揶揄綠營，「保重，現在沒有民進黨替你們（工會）抗議發聲囉」、「擁有網軍還無法護航草案的正當性，交通部該怎麼說」、「尋找過去會上街抗議的覺青們」。