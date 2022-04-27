35歲女星朱芯儀，今年3月宣布罹患乳癌，辛苦歷經6次化療，預計會在5月進行乳房切除手術，這段期間面臨諸多嚴重副作用，保持一貫樂觀態度，近日她受邀到女星林可彤開設的podcast節目，暢聊3寶媽甘苦談還有罹癌心情，才突然明白一連生3個寶貝，全是意料之外：「我老公都說『這樣』不會懷孕」。

回到10年前，當時朱芯儀才年僅25歲，她憑藉夯劇《犀利人妻》拿下金鐘獎女配角，頂著大肚子走上舞台領獎。她透露當得知懷胎第1個孩子時，曾一度猶豫過，不過若是拿掉孩子，她很清楚衛斯理會跟她分手，於是她就在如此單純動機下，產下第1胎兒子。

朱芯儀小朋友們都長大了。(圖/朱芯儀 ig)

後來，她和衛斯理生下第2胎兒子，認為應該不必再生了，還跟衛斯理說沒有女兒不會遺憾吧，想不到引起衛斯理一陣沉默，讓她打起寒顫，沒想到衛斯理確實有在思考，感嘆未來是否會感慨沒有女兒，後來朱芯儀才又懷了第3胎，正巧遇到衛斯理剛從元衛覺醒解散，處於低潮期，便拿出所有存款說要養起一家人，5年內陸續生下3個孩子。

朱芯儀小孩年紀尚小，都很乖巧。(圖/朱芯儀 IG)

在朱芯儀罹患乳癌後，透露打化療的前10天身體會很虛弱，照料小孩方面由衛斯理協助，朱芯儀則專心調養身體，天天得睡滿8小時否則就是整天暈，而她最近改變親子溝通方式，和兒子相處變很愉快，有次大兒子迪寶陪她去買菜，怕媽媽太過辛苦，還會獨自扛起所有蔬菜，雖是小動作但孝順媽媽之舉，令人動容。