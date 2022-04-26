過去以一曲〈保庇〉走紅的「台灣濱崎步」王彩樺曾多次在節目上透露年輕時差點被「潛規則」，遭一名知名的圈內大哥硬闖房間撲倒，幸好她靈機一動自稱生理期來了，才沒被侵犯，最近她現身再度提及這段往事，小S下秒問她：「那大哥現在還在嗎？」王彩樺起初一臉尷尬，最後才豁出去承認：「我看最近走了幾個」。

王彩樺最近上《小姐不熙娣》分享年輕時被吃豆腐的情形，她透露有回工作到晚上跟工作人員一起住飯店，半夜時有位非常有名的大哥來敲門，她一開門就被對方粗暴推到床上，還告白稱：「很喜歡妳」，王彩樺情急之下秒回：「可是我那個來欸」，才免於被伸魔爪。

王彩樺被封為台灣濱崎步。（圖／中時資料照片）

提到該位大哥身分，王彩樺原本語塞，最後暗示說：「我看最近走了幾個」，意指對方已經過世，更哽咽說當時她只有18歲，「人家還是在室的欸」，讓小S打趣說：「所以如果不是的話妳就？」王彩樺則否認，強調不管如何當時真的是被嚇到，若沒做出及時反應可能真的會失身，小S也心疼回：「而且妳也不能到處跟別人說妳被這個大哥怎麼樣」。

王彩樺透露差點性侵她的圈內大哥身分。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

王彩樺秀場遭大哥推上床！險被侵犯喊1句逃脫 #小姐不熙娣

王彩樺進一步說，自己17、18歲時就出道主持活動，工作時她刻意穿著老氣、風塵味很重，想要營造年紀很大的感覺，沒想到有次在婚宴上遇到醉漢上台鬧事，還直接襲胸，幸好其他人上台解圍才化解僵局，但還是讓年紀小小的她很委屈，回家痛哭了好幾天。而其他來賓提到曾經遇到露鳥俠的經驗，讓當時還是小學生的她們當場愣住，造成心理超大陰影，王彩樺也補充遇過一樣的事情，搞笑建議大家以後看到要反嗆：「沒看頭，還敢拿出來」、「你這種鳥也敢拿出亂晃」，神回應笑翻全場。