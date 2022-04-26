近年轉往大陸發展的資深音樂人黃舒駿，受上海封城影響，知名音樂人黃舒駿原訂舉辦《馬不停蹄的憂傷》音樂劇第5年巡演，才演第一個禮拜就宣布後面的場次全部取消，損失慘重！而他的新節目《愛樂之都》正在東方衛視熱播中，錄影日期仍在確認、更新當中。他分享近日生活，一家人定居大陸，小女兒Sheena正好2歲，卻因為疫情做了9次核酸、15次快篩，為人父的他表達對女兒小小年紀就要經歷這一切的不捨。

56歲資深音樂人黃舒駿與妻子張菁芳（Sophia）2011年結婚，共同養育10歲兒子Sean和2歲女兒Sheena，黃舒駿赴上海工作後把老婆和一雙兒女都帶在身邊，近日全家足不出戶，前天是女兒Sheena的生日，黃舒駿寫下對女兒的生日祝福，同時也表達對女兒受苦的不捨。根據上海當地政策就連小孩子都要核酸檢測（PCR），黃舒駿女兒Sheena年僅2歲仍要跟著大家一起檢測。

黃舒駿說2年前女兒出生，他有感而發「天使飛到我們家。我們準備好滿滿的愛，要讓她快樂成長。」，正是小孩子活潑長大的時刻，不料疫情來襲，將所有的計畫都打亂，他親吐「在她2歲生日前的這個月，她成為必須做9次核酸與15次抗原的抗疫寶寶」，黃舒駿語帶不捨「我每次都要抱在懷裡，用盡可能溫柔的方式弄哭她，在她張口哭泣的那一剎那，伸進棉棒，然後迅速哄她開心。」

當地疫情仍在努力清零，黃舒駿雖然不忍，但為了健康這是最好的選擇，他透露長子為了女兒的生日，花了好幾天做牆上的裝飾，全家人都盡力讓女兒的同年記憶依然甜蜜，「妳出生在特殊的時代我們始料未及，但我們愛妳的心將永遠陪伴著妳。Happy Birthday！My dear Sheena.」。