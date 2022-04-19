TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》由小禎（胡盈禎）、小賴（賴晏駒）共同主持，近日小禎邀來好姐妹身穿一身紅衣喜氣洋洋的王彩樺上節目，為迎接貴客到來，小賴特別準備王彩樺代表作「保庇舞」，3人前往台南大啖美食，身為在地人的王彩樺不藏私的分享口袋名單，更為了老字號美食向老闆撒嬌喊「乾爹」。

一開場，王彩樺話匣子就停不下來，被小禎誇讚活力十足，她笑說：「因為要回可愛的故鄉，我昨晚興奮到睡不著。」她表示她所介紹的都是她每次回台南要吃一輪的美食，即使回來時間很短，也會外帶北上吃，她笑稱此次的美食地圖可以稱作「王彩樺路線」，不料好姐妹小禎卻狠心吐槽：「你的路線不就是星巴克跟廁所嗎？5分鐘的路程你可以上2次廁所。」王彩樺則笑回：「你不知道年紀大了膀胱就會無力嗎？所以我今天找的小吃都有廁所！」

身為土生土長台南人的王彩樺，首站就帶著2位主持人前往有著60年歷史的浮水魚羹，她表示這是自己從小吃到大的魚羹，她也與小禎、小賴分享起童年往事，她透露魚羹老闆娘與自己家人熟識，媽媽在她11個月大時過世，對媽媽其實沒有任何印象，都是跟老闆娘聊天，藉此得知一些媽媽的事。

王彩樺的口袋名單中還有老字號豬心冬粉，她表示這家一開店就大排長龍，有可能要靠著「刷臉」才能吃到，小賴cue她當場示範如何「刷臉」，王彩樺便裝嗲音喊「乾爹」，笑翻全場。更多《食尚玩家》電視版內容請收看每週一至週五晚間10點TVBS 42歡樂台、MOD精采台，想同時看到電視版及網路版節目內容，趕快下載食尚玩家App，好康享不完。