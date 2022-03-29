小禎（胡盈禎）29日出席TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》記者會，接棒陳零九與小賴（賴晏駒）一起搭檔主持，小禎透露15年前就很想成為該節目的主持人，沒想到現在終於夢想成真，暌違10年再接美食節目的她嗨喊：「終於被我等到了，Yes！」小禎已在三月中與小賴出第一次的外景，當天一口氣吃了7家餐廳，讓食量不大的她擔心會被店家誤會，「食物是真的好吃，但接下來還有5、6攤要吃...」，她也誠實表示如果自己吃到不合胃口的食物，就會默默放下筷子。

小禎透露會在節目中推薦自己的口袋名單，也想邀請身邊懂吃的親朋好友上節目，楊祐寧、羅志祥、蕭敬騰等老饕都在她的邀請名單中，至於胡瓜，小禎則笑說：「《食尚玩家》外景都要很早起，如果瓜哥能克服早起的話，可以期待一下。」小禎先前曾在臉書分享她與羅志祥等人聚會的照片，令人相當好奇他們的交情，「我們有一群共同朋友，加上以前他跟瓜哥一起主持過節目，所以一直都認識，只是以前都是點頭之交，這幾年大家都會出來吃飯、聊天，希望某方面可以鼓勵到他。」她更笑稱大家就像「互助會」都會關心彼此。至於另一位理想名單楊祐寧，則是跟《華燈初上》有關，「因為我喜歡成哥，演得很好耶！」她也說在交情方面是跟楊爸爸、楊媽媽比較熟，「可能請爸爸來會比較好玩。」

相當保護家人的小禎，談到威爾史密斯在奧斯卡台上向克里斯洛克呼巴掌時表示自己不會動手，但一定會要求對方在公開場合道歉，「現在輿論很兩極，大家覺得他保護家人、愛老婆，這是好的出發點，但打人就是有點衝動，或許有更好的解決方式，可以在台上和解，要求公開道歉，因為不管言語還是肢體暴力都是不對的行為。」自認比較俗仔的小禎曾在網路上遇過酸民針對家人、好友，原本想和對方據理力爭的她擔心會再次牽扯到家人，最後選擇用和緩的口氣與對方溝通。

小禎過去和朱芯儀合作戲劇《犀利人妻》認識，小禎表示在得知她生病時相當心疼，也常找時間陪她聊天，小禎透露前幾日有與朱芯儀碰面，「她精神非常好，一點也不像是在化療的人！」

小禎在日前進行凍卵，是否為了想再婚？小禎表示現在沒辦法把話說死，但目前是沒有像大S閃婚的勇氣，她表示自己太愛自由，加上單身多年都已經習慣了，至於現在的感情生活，小禎則說「現在太忙了」。