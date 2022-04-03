走遍七大洲的宥勝分享每地的旅程、經歷。（TVBS提供）

演出TVBS八點檔《機智校園生活》的藝人宥勝，近日在方念華主持的《TVBS看板人物》中坦言暌違8年演出八點檔，全是了讓高齡95歲的阿嬤開心，「阿嬤在電視上看到孫子時是驕傲的，她會跟朋友分享『這是我的阿孫』。」

一向堅強的宥勝談起阿嬤就忍不住淚灑攝影棚，並透露在戲劇首播的當天阿嬤就入院開刀，「看到病床上的阿嬤很衰弱的神情，讓我覺得自己還是晚了一步。」宥勝表示現在只要有空他就會陪阿嬤看演出，「我發現阿嬤只要看到『王浩南』（宥勝在劇中的名字）出現，原本疲倦的眼神就會立刻發亮，緊盯著螢幕。」

為了專心陪伴老婆、小孩，宥勝在這些年推掉不少戲約，帶著全家人開露營車全台跑透透，歷經8個月，最終落腳台中清水，在佔地兩百坪的土地上自建「迷你屋」。《看板人物》也獨家直擊迷你屋的樣貌，坐落於大片田地中的迷你屋，被庭院、小河及生態水池圍繞，另外還有一間玻璃屋給3隻貓咪活動。為了融入大自然，宥勝刻意將房屋四周的圍牆建得非常矮，遼闊感讓他相當滿意，但也因為開放式的設計，讓新居意外成為另類的觀光景點，「不少人特別開車來找我們家，看到我的時候還會搖下車窗熱情的揮手，每天都會上演好幾回」。

出道14年的宥勝一開始以背包客身分踏入演藝圈，足跡踏遍七大洲，吃苦耐勞的行腳形象深植人心，也因為習慣說走就走的生活模式，讓宥勝在接受方念華訪問時坦言，「一直以來都不太適應演藝圈，我應該算是『非典型藝人』。」他也透露相較和大家聊天嘻鬧，自己是屬於喜歡獨處的人，「在劇組等拍戲的時候，我常常一個人在角落看書，或是拿著筆電剪片、寫文章等等，不太會主動找其他人聊天，我比較享受獨處。」另外，宥勝也透露自己相當喜歡全家人聚在一起的溫馨感，他也預計2年後要揮別迷你屋，帶著老婆、小孩環遊世界。