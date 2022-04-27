記者會突發飆，謝賢打曾江一巴掌。

香港資深男星曾江驚傳命喪防疫酒店內，享壽87歲，但死因仍有待確認。而曾江出道73年拍過的影視作品不計其數，過去拍節目的軼事又被挖出，他遭謝賢指責裝病，更在記者會上當眾搧他巴掌，卻傷到無辜勸阻的胡楓，該事件當時造成轟動；多年後謝曾兩人承認是宣傳手法，彼此是多年好友感情沒受影響。

綜合港媒報導指出，資深男星曾江因工作關係，25日從新加坡獨自返回香港，住進防疫酒店「九龍酒店」，26日還有接受PCR檢測為陰性；豈料，今（27日）上午相關人員巡查時無人應門，不久後酒店工作人員通報有老翁昏迷，經警方確認死者身分後，證實是男星曾江，享壽87歲，死因仍待確認。

謝賢在節目記者會上，指責曾江裝病，氣得動手搧他巴掌。(圖/ 取自中時資料庫，明報提供)

年邁的曾江出道73年相當資深，影視作品更是多到數不清，2015年憑藉《竊聽風雲3》奪下金像獎最佳男配角，演技終於獲得大獎肯定；而獲獎同年曾江也和謝賢、胡楓、Joe Junior主持旅遊節目《4個小生去旅行》，在記者會上謝賢無預警指責曾江拍節目裝病，甚至要當眾搧他巴掌，還波及到上前勸阻的胡楓，讓節目未播出就掀起熱烈討論。

不過，節目播出3年後，曾江和謝賢都親自證實，當眾搧巴掌事件只是節目宣傳手法，他們一直是多年好友，也沒有因此影響到彼此情誼，之後仍經常相約聚餐。也有一說是當年傳奇武俠巨星「獨臂刀王」王羽還未受到病魔纏身，跳出來當和事佬，主導曾江姪女王馨平辦一場聚會勸兩人和好。