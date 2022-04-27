台中市確診者居家照護，統計自26日中午12時，已有920位進行評估。（台中市政府提供）

台中市新冠肺炎確診數連日攀升，市府已向中央申請改列為高風險縣市，目前已知有6例中重症使用抗病毒藥物治療，6例中有1人收治在加護病房，一名73歲爺爺打了兩劑BNT仍確診，且出現呼吸急喘症狀，用抗病毒藥後仍反應不佳，目前仍在加護病房救治中。

台中市新冠疫情本土確診個案已連續多日突破百例，26日甚至一口氣新增263例，幸新增確診者多為輕症或無症狀，但市府統計截至26日仍有6例中重症患者，分別為57歲女姓、69歲男姓、76歲女姓、90歲女姓、87歲女姓、73歲男姓，甚中5人使用瑞德西韋，1人使用輝瑞的抗病毒藥物。

6人中比較嚴重的是一名73歲爺爺，曾接種2劑BNT疫苗，因糖尿病、失智以及器質性腦部病變使用抗病毒用藥後仍反應不佳，還收治在加護病房中。

而台中市自4月21日展開確診者居家照護，統計自26日中午12時，已有920位進行評估，其中633位已收案居家照護，92位評估中，195位未符合收案條件。

且因應確診者不斷增加，市府衛生局也盤點截至26日中午負壓隔離病房病床數，總計302床，其中已使用數為115床（38.08％）、可使用數為187床（61.92％）；衛生局也強調使用床數的並非全為新冠病毒確診者，還有一些是其他疾病需求患者。