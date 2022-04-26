疫情續燒北市不排除軟性封城 柯文哲曝「關鍵點」：要踩煞車

本土疫情大爆發，台北市長柯文哲26日指出，若發現醫院快滿了，還是要踩煞車，這時候國家就會實施公權力，壓制活動擋住疫情繼續擴大。

柯文哲今天下午主持防疫記者會表示，台北市有8家醫學中心，在全台醫療資源最豐富，若病人數量大到醫院處理有困難一定要踩煞車，這個疾病在台灣沒有很真實的數據，多少確診者需要加護病房、普通病房，都是從國外數據推估，沒有本土資料，每天監看醫院量能，已把專責病房床數從5％升到10％。

他指出，若發現醫院快滿了還是要踩煞車，超過負荷有病人沒辦法進醫院就嚴重了，沒辦法馬上說出何時軟性封城的答案，只能說戰略邏輯是什麼，每天看數據，每天滾動式修正戰術，到什麼時候踩塞車取決於醫院有沒有被裝滿，裝滿就要踩煞車。

柯文哲說，有多少資源做多少事，如果疫苗覆蓋率多，有打疫苗重症機率低，新北市率先提試辦居隔轉型，確診者數量達一定數量，沒辦法執行下去，台北市如果1天確診1萬人，要隔離10萬人不可能，政治要務實，病人數量已經超過負荷，要做也沒辦法做，不要笑別人，很快台北也會遇到一樣問題，到一程度就沒辦法疫調、匡列，再到一程度連確診者也沒辦法追蹤，只處理重症，大家先講明白，到那一步發現醫院容量有問題會踩煞車，這時候國家就會實施公權力，擋住疫情繼續擴大。

他強調，做為人類對環境會有反應，不可能完全不做任何動作，放任數量上升，怎麼變化也沒有經驗，就是且戰且走。戰略藍圖放在腦袋裡，戰略原則下做戰術運用，第一步要確保醫療量能要保住拿掉居隔「3＋4」天的政策，然後當醫療量能開始接近極限時，就會壓制活動減緩疫情擴散。

柯文哲說，他還在觀察醫療量能變化，北市有8家醫學中心，但不能只看台北市，相信到時候新北市感染民眾或許需要送到北市，用首都生活圈看醫療量能，不只看台北市還要去救新北市。