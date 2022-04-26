照北市新增確診數推估，5月4日恐怕單日確診會新增5千例，5月7日達到1萬例。（北市府提供／游念育台北傳真）

估北市5/7單日確診恐破萬 柯文哲：必要時「軟性封城」

疫情持續升溫，台北市長柯文哲今直言，疫情擴散到十二個行政區，北市今新增1302例確診個案，如果居隔縮短變成3＋4，在北市沒有任何作為的情況下，依照北市新增確診數推估，5月4日恐怕單日確診會新增5千例，5月7日達到1萬例，而未來一周是關鍵，如果有必要的話還是有可能會「軟性封城」。

柯文哲說，要嚴肅想想看，確診個案持續上升，疫調要做到什麼程度，是否要改變策略，首先會先把醫院醫療量能控制住，不能說到醫院沒有床可用，必要的話還是會軟性封城，降低活動的activity。他說，現在老百姓還蠻樂天，餐廳都是客滿的，未來幾天隨著疫情變化，要怎麼做，未來一周是關鍵期。

柯文哲表示，根據昨日七大篩檢站的篩檢數據，已達到7.4％，表示社區感染濃度越來越高，感染率越來越高，感覺過了轉折點，開始往上飆高，北北基桃生活圈的關係，狀況蠻嚴重。

柯文哲也說，昨天中央會緊急通知「3＋4」，是因為北市居隔破2萬，確診人數顯然會再上升，所以了解新北市為什麼要先試辦居隔草案，1個確診者就要匡列10個，人都要解隔還沒收到居隔書。