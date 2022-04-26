長庚醫院自2019年起承辦衛福部新南向計畫中的馬來西亞，過去3年積極與馬來西亞建立醫衛合作交流，已與馬來亞大學、新康醫療集團、同善醫院、國際醫藥大學等13家醫療相關機構簽署合作備忘錄(MOU)。為擴大與馬來西亞醫衛人才交流合作，強化兩國人才培訓、學術交流及技術探討等合作計畫，長庚醫院本月25日再與拉曼大學簽署MOU，由長庚醫院程文俊主委與拉曼大學尤芳達校長代表雙方簽約。

拉曼大學為馬來西亞國內知名的私立綜合性研究型大學，旗下擁有14所學院，其中醫學與保健科學學院，更負責馬來西亞國內醫衛專業人才的培訓。拉曼大學學生數逾2萬5000名，其中90%為華人子弟，在馬來西亞華人學術界，擁有舉足輕重的地位。近年更於金寶校區設立醫院，為一所非營利性醫院，預計將於今年底前啟用，以提供西醫、中醫和阿育吠陀醫學的醫院服務，並提供醫學生培訓。

長庚醫院與拉曼大學打破地域限制，於本月25日舉行線上合作備忘錄簽署儀式。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院程文俊主委表示，長庚醫院主要負責推動馬來西亞的醫衛合作，以台灣醫療品牌行銷、人才培訓、國際醫療服務提供及產業鏈結為主軸，積極與馬來西亞進行雙方合作，經過三年的推動與努力，已經成功打響台灣品牌。本次與拉曼大學所簽署的合作備忘錄，合作範圍包括：專家交流、舉辦醫學研討會以及醫事人員代訓等，更希望共同推動醫學研究合作計畫。未來在拉曼醫院正式啟用後，也將延伸合作範圍到臨床的交流，推動更多實質的合作。

拉曼大學尤芳達校長(Professor Dr. Ewe Hong Tat)表示，此合作備忘錄之簽署，代表長庚醫院和拉曼大學建立合作之開始，未來雙方將共同舉辦有關創新研究與醫療學術研討會、醫學生等人員交流、結合雙方專家知識，共同擴大研究範圍及建立互動網路，促進兩國社會醫療水平提升。很高興可以與長庚醫院建立合作關係，希望在兩國狀況許可下，安排人員實際到台灣長庚醫院參訪交流。

受疫情影響，長庚醫院與馬來西亞拉曼大學於25日進行的MOU簽約儀式採線上舉行，長庚醫院出席代表包括決策委員會程文俊主委、林口長庚馮思中副院長、劉會平教授、行政中心游進邦執行長、公共事務部夏曉風主任、人力資源發展部劉炳志高專以及醫學研究發展部甯孝真副組長。其中馮思中副院長及劉會平教授為馬來西亞籍留台醫師，致力協助本院與馬來西亞的醫衛合作，希望將台灣優異的醫療軟實力帶回馬來西亞，促進當地醫衛技術的提升。本院也期許透過多名馬來西亞籍專業醫事人才的人脈網絡，能更有效的推動新南向計畫。