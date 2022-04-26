坦言「居隔3＋4」執行困難 柯文哲：大概也撐不了幾天

居家隔離「3＋4」新制今起起上路，不過，台北市長柯文哲坦言，命令下來很容易，但快篩劑要怎麼送到被隔離的人手中，要確定他能夠做、還要做的準確以及確實回報，用講的比較簡單，但實際執行比較有困難，「我非常清楚，這大概也撐不了幾天。」

對於中央緊急公布「3＋4」，柯文哲說，到昨天中午，北市居家隔離破2萬，如果確診人數再上升，居隔人數就爆表，現在可能已經會出現人要解除居家隔離了，才收到通知書的情形發生，已經造成整個系統出問題。

柯文哲指出，居家隔離3天對某些單位還是不行，像是醫療和防疫，第一類人員、第二類政府防疫人員和第三類防疫旅館，如果有人員確診，那整個旅館隔離，放確診者在裡面，怎麼照顧？如果是社福系統，有很多老人，如果1個照護員確診，那所有人隔離，豈不是都停擺，所以即日起第一、二、三、五、七類人全部適用以篩代隔，只要人員打滿三劑疫苗，前3天不用居家隔離，但每天都要快篩。

柯文哲坦言，如果不這樣做，醫院和安養院等會關閉不切實際，也許會有漏網之魚，但不可以讓系統垮掉，如果有繼續上班必要，可以用快篩來代替隔離，疫情變化太快，昨天中央公布「3＋4」，我們盡力想辦法執行命令，但有困難。

柯文哲也抱怨，中央命令下，還是要先讓醫療和防疫系統不可以垮掉，還是有特赦原則，打滿三劑被感染症狀比較低，確保北市防疫量能；他也說，最差情形之下，會按照其他國家，那時候真的不疫調、不匡列，確診重症才送醫，這種情形如果每天確診1萬例，就可能會發生，不可能1萬人匡列10萬人，被迫會只處理臨床重症，比較麻煩的是台北市的防疫政策不可能自己決定。