一名女大生表示，確診在家隔離特別想念海底撈，她到海底撈慶城門市google留言，沒想到意外獲得業者回應，表示將寄送自煮的小火鍋給她，還向她表示康復後可再替她安排，令她感動不已，大批網友也直呼相當貼心，但仍有不少人質疑貼文的真實性，更批評「這服務只會養出一堆奧客」。

原PO昨（25）日於論壇《Dcard》指出，確診在家居家隔離真的快要崩潰，腦中不斷地想著解隔後要吃的美食，尤其是海底撈最讓她懷念，她上網到海底撈慶城門市的google評論下留言，「我很慶幸兩個月前有吃到海底撈，現在確診了好想吃、好懷念，但有錢沒地方花」。

沒想到無心的留言，竟然獲得業者回應，業者不僅關心她的身體狀況，還向她要聯繫方式，原PO按照業者的指示，到臉書粉專私訊，店長要她留下地址，表示會寄幾個自煮小火鍋給她，待康復後可以外出用餐，也會再替她安排。

原PO認為送小火鍋是另外一回事，但業者如此用心，令她感動不已，「這麼好的店家，真的太值得用新台幣支持了」。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「服務也太好」、「海底撈真的是熱麻式服務很到位」、「有這樣的服務員你會不心動嗎」、「太感人了吧」、「這個服務態度讓我好想去吃海底撈喔」、「沒吃過海底撈，但看完真的很暖很會做生意」、「揪甘心的服務」。

不過也有網友質疑整件事的合理性，「這種沒底線的服務無法認同，只會養出一堆奧客」、「這種服務聽起來不是很合理」、「海底撈東西真偏貴，東西也很普通」。