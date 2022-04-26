疫情指揮中心昨日拍板居隔3+4方案，引發各界反彈，毒理學專家招名威表示，原本居家隔離10+7的天數太長，可能會影響到多數人的通報意願，導致快篩陽性也會隱匿不通報，因此縮短隔離天數是好事，甚至可以再更短，但前提是快篩試劑要充足，才能讓抗疫量能提升。

招名威昨（25）日於臉書粉專指出，「以篩代隔」是合理的，但篩檢無法全面100%取代隔離，否則有人篩出陽性，不採取隔離措施，讓確診者在外面趴趴走，導致更多人染疫不是也很奇怪？現在的狀況是，很多人都擔心隔離的時間太長，這可能會間接影響到一般人通報的意願，就算篩出陽性也可能會隱匿不報。

招名威認為縮短隔離天數是好事，可以3+4或再更短，如此一來經濟問題會減少，也能解決很多人生活上的困難，但快篩試劑的數量就是關鍵了，一定要源源不絕的提供，讓大家可以自行篩檢，抗疫的量能才會提升。

最後招名威說，現在全免自行篩檢、自主通報機制很重要，任何防疫措施都不能輕忽，才能真正達到與病毒共存。