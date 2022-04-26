《女力報到》男星林曜晟(原藝名博焱)，上週五(22日)身體有異進行PCR檢測，結果陽性確診，和他有過接觸的親友展開隔離，他感到非常地抱歉，也和大家分享確診後的心情點滴，昨(25)晚PO出黑白自拍照，發出長達1500字確診心得長文，臉部表情被切成一半，詳細記錄確診當下狀況，還有第4天後身體健康狀況。

林曜晟早在10日，曾參加天后張惠妹演唱會，結果有確診者足跡，在19日便收到與確診者足跡重疊簡訊，之後21日身體就感到不適的症狀，快篩、PCR都是陽性。直到25號，已經是確診後的第4天，身體狀況好的差不多了，他自嘲確診新冠，倒是還挺追隨到潮流的。據他說法，身體有喉嚨痛、乾咳、流鼻水、四肢無力的症狀。而在他快篩陽性後，腦袋停頓5秒後前往醫院PCR。

醫院返家後，他進行居家隔離，隔天就收到確診新冠報告，趕緊通知經紀人跟家人，接下來要休息多喝水，補充維他命C、補充電解質，也要配合醫生服藥，不過他也對大家喊話，安慰粉絲確診不用擔心，這段時間他多出完整10天，可以做很多事，因此他自比為時間富翁，說不定能有新的靈感產生。

此外，林曜晟也公開確診後，需要做哪些事因應，包括撥打1922、乘坐防疫計程車，做PCR檢測並用健保APP查詢結果，若是得知陽性需再度通報1922，以及里長、社區管委會等單位，之後就是好好休息。這幾天下來，他還在等防疫包內的快篩劑，也運用時間好好休息，等待一切回歸正常。