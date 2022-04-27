新北市汐止施姓家族老父去年8月過世，家中二哥酒後大鬧靈堂，引發三弟、未成年堂弟不滿，將二哥綁在椅子上等待退酒，不料二哥粗暴怒罵，三弟、堂弟持啞鈴敲打後腦，又以電線勒頸殺死二哥後將屍體棄置在山區，士林地院審結，依成年人與少年共犯妨害自由、殺人及遺棄屍體罪，應執行有期徒刑8年，可上訴。

法院上次開庭時，施姓母親哀求法官，她已經喪夫、喪子，又一個孩子遭羈押，希望法官能原諒她兒子的無知，判決最輕、最輕的罪，「給兒子一個機會，也給我一個希望」。

全案發生在去年8月7日，31歲施姓二哥酒後被綁在椅子上，經過數小時，仍未酒醒，怒嗆「我會殺了你們」，嚇得三弟、堂弟持啞鈴怒打二哥後腦，堂弟還叫三弟「閉上眼睛」，事後三弟聽從堂弟的指示，搬運、擦拭血跡。

士林地院審結，依成年人與少年共犯妨害自由罪，判處有期徒刑7月、共犯殺人罪判處徒刑7年4月、遺棄屍體部分判處徒刑8月，應執行徒刑8年。