知名主持人李艷秋為了母親遺產與二哥李金水反目，3年前兩人因遺產民事訴訟出庭時，李艷秋當庭斥責二哥「貪婪」，為此被二哥提告求償精神慰撫金30萬元。一審台北地院簡易庭認為，事件發生在不公開審理的法庭內，李艷秋也沒有恣意謾罵，判她免賠；李金水不服上訴，台北地院二審今再判他敗訴，全案確定。

當年李母過世後，2020年2月14日李艷秋、李金水就分割母親遺產前往台北地院家事法庭出庭時，李艷秋不認同二哥主張的分割遺產方式，當庭數落二哥「貪婪」等語，李金水於是提告妹妹涉嫌公然侮辱。後來檢察官查出，當時全案採取不公開審理，沒有外人在庭旁聽，因此不符合「公然」要件，將李艷秋不起訴。

刑事部分不起訴後，李金水又繼續提出民事求償，主張當時在庭還有書記官、家事調查官等人，李艷秋所言使他的人格蒙受負面評價，向妹妹要求精神賠償。法官認定，當時確無不相關民眾在場，外界也是後來媒體報導李金水指控李艷秋公然侮辱或不起訴，才得知事發經過；而李艷秋指摘李金水「貪婪」，是針對分割遺產方式的訴訟攻防，並非拿不相干的事加以謾罵二哥，因此判決李艷秋勝訴。