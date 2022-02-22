發生在去年11月22日的新北市新店花園新城槍擊案，兇嫌當場擊斃一名何姓咖啡商，槍手黃泳群與另名張姓男子落網後旋即遭羈押禁見，專案小組今天又追出兩人另有一名涉嫌重大的陳姓共犯，經緊急拘提到案﹐台北地檢署複訊後諭知陳嫌以60萬元交保候傳。

45歲何姓死者日前在花園新城住處門口，接送兒子回家時，被有毒品前科的黃嫌當街槍擊兩槍致死，檢警查出，黃嫌早在清晨6點便開始埋伏，足足等待兩小時，待死者返家時伺機行兇。黃泳群犯案後立刻在當天潛逃出境至大陸廈門，之後在防疫旅館中被大陸公安逮捕，於去年12月8日由刑事警察局派員押解回台。

其後專案小組積極追查出另一名張姓共犯，於去年12月23日將張某拘提到案，被依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌羈押禁見，如今檢警再度成功拘提一名在案情中有著關鍵地位的陳姓共犯到案，對釐清案情有相當助益。

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