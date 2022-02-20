美國校園槍擊案頻傳，上週14日正逢2018年佛羅里達校園槍擊案滿四周年，美國總統拜登（Joe Biden）更呼籲「終結所有槍枝暴力」。然而，稍早紐約波茨坦大學(SUNY Potsdam)傳出一名音樂系才女倒臥在校園旁的街道上，警方到場時發現女同學身上有槍傷，已經沒有生命跡象。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，受害者是21歲的女同學伊莉莎白(Elizabeth Howell)，就讀該校的音樂學院，她在約莫下午5點51分時被發現躺在音樂學院後後方的公路上，沒有任何反應，身上還留有槍傷，送醫後宣告不治。據悉嫌犯是31歲名叫麥克(Michael J. Snow)的男子，警方昨天已成功逮到人，目前尚未查明被害人與兇手的關係。

CAMPUS MURDER -

SUNY Potsdam music education student Elizabeth Howell, 21, died Friday after she was found lying on the side of College Park Rd with gunshot wounds -https://t.co/5sGVWKJ8C9 — Blanche Victoria (@tammytabby) February 20, 2022

校方指出，伊莉莎白是本校今年的畢業生，還來不及等到畢業，人就提早離開，令人惋惜。更說道，她是一位相當有抱負的音樂家，同時擔任知名交響樂團的大提琴手，前景相當被看好。校長奈瑟(Phil Neisser)沉重表示:「在場作為她的家人、朋友、同學，以及她所愛的人，讓我們集體哀悼。」

紐約波茨坦大學(SUNY Potsdam)音樂學院大約有700名學生。校方也在推特上PO出燭火點燃的照片追悼伊莉莎白，寫下:「對於伊莉莎白驟逝所有人都難以置信，她是如此傑出的音樂家，我們永遠與妳同在。」