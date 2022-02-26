俄羅斯入侵烏克蘭後，以美國為首的西方國家針對莫斯科祭出了新一輪制裁，總統蔡英文昨(25日)表示，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。對此，國民黨立委蔣萬安昨在臉書表態，支持台灣參與美國的經濟制裁行動，但他也希望蔡英文總統思考是否有提供人道協助的可能。此篇文曝光後，引發網友關注。

蔣萬安指出，面對俄羅斯入侵烏克蘭的緊張局勢，做好全球供應鏈變化以及國家安全的各項因應作為，並以穩定民生需求為最優先考量，是不分黨派的共識。他認為，面對國際衝突，執政者的危機管理一定要有應變計畫，針對可能出現的幾種情況，預擬劇本，進而準備應變方案，普丁用烏克蘭人民的鮮血重畫歐洲地圖，可惜西方國家步調不一，無力阻遏惡化的形勢，台灣必須從他國的經驗中學習，對當下形勢做最周延的準備。

蔣萬安說，支持台灣參與美國的經濟制裁行動，更重要的必須密切解析美國、北約不採取軍事介入的決策緣由，別人的經驗，是台灣生存之道的最好教材，基於對民主、和平價值的共同追求，也希望蔡英文總統思考是否有提供人道協助的可能。他更堅信，一旦面對國家安全危機，絕對不能相互攻訐指責。在生存的關鍵時刻，不分黨派團結對外是唯一的選項。

對此有不少網友留言表達看法，有人說「美國只會製造戰不要相信老美」、「當國家認同出現歧見，談團結只是緣木求魚」、「心術不正的政客才是戰爭的罪魁禍首，令人撻伐」、「相信美國才怪，自身難保了」。