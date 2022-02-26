海納百川》烏克蘭何以從「棋子」走向「棄子」（郭振家）

烏克蘭危機當前正在呈現最激烈的一面。在俄羅斯軍隊長驅直入、多方向包圍烏克蘭首都基輔的狀況下，該國多地已經戰火隆隆，民眾出現大規模逃難潮。然而，總統澤連斯基卻仍無法從美國和歐洲得到任何安全保證。

2月25日，澤連斯基心灰意冷地說：「有誰準備與我們一同作戰？老實說，我看不到。」很顯然，烏克蘭已成為繼原阿富汗政府軍之後，被美歐拋棄的又一個「棄子」。未來，烏克蘭或將面臨經濟衰退、被迫與俄羅斯簽「城下之盟」的窘境。

嚴重誤判國際形勢

烏克蘭危機的本質是烏克蘭領導人對於國際情勢的嚴重誤判，現任烏克蘭總統澤連斯基負有不可推卸的責任。

冷戰結束以來，美國推動北大西洋公約組織（以下簡稱「北約」）「東擴」，原東歐國家紛紛被納入，使得俄羅斯自我認定的戰略空間不斷被壓縮。最新成員北馬其頓於2020年3月27日加入，至此北約總共由跨越歐洲和北美的30個國家組成，這對俄羅斯形成地緣政治上的壓制態勢。

澤連斯基一心想加入北約，希望得到美國和北約的核安全保護傘。然而澤連斯基卻不明白，「鼓動烏克蘭加入北約」只是美國和西方與俄羅斯博弈的一張籌碼。這張籌碼對於美國和西方國際戰略而言，是錦上添花而已，但是對於俄羅斯而言，則是重大安全關切。

俄羅斯總統普丁曾多次表態，不允許北約東擴到烏克蘭；不允許北約在烏克蘭部署中程導彈以及核武器來威脅俄羅斯。簡言之，就是「不允許烏克蘭成為北約攻擊俄羅斯的跳板」。澤連斯基顯然更傾向於相信美國和北約的安全承諾，輕視俄羅斯總統普丁的警告威脅。於是一而再地，在俄烏情勢已經呈現緊張的時刻，在美國國力不支，從敘利亞和阿富汗等地陸續敗退的時刻，仍然不斷呼籲北約接納烏克蘭，甚至於2019年，烏克蘭議會把加入「北約」作為國家基本方針寫入憲法。

美國慫恿加劇局勢惡化

當然，美國新政府的慫恿也使得俄烏局勢火上澆油。拜登總統上台後，美國對俄羅斯態度強硬，不僅公開表態支持烏克蘭加入北約，還不斷增加對烏政府的軍事援助。例如2021年12月，拜登政府批准向烏克蘭追加價值2億美元的安全援助。在此背景下，烏克蘭政府曾表示，要以武力「收回」克里米亞，並結束俄羅斯對烏克蘭東部的「侵略」。然而，當俄羅斯決定展開大規模軍事動作的時候，美國卻馬上公開表態無意派兵。

2月23日，白宮發言人在陳述美國無意派兵的理由時，還虛偽地提到美聯社的民調以之作為「擋箭牌」。更諷刺的是，英國情報部門2月18日提前公佈了2月24日俄軍進攻的軍事路線圖。然而，美國和北約卻並未做出任何協防烏克蘭的具體動作。

那麼，烏克蘭是何以一步步從「棋子」走向「棄子」？原因有三：

第一，烏克蘭始終未能認識到，自己在國際社會中不是「棋手」、只能是「棋子」的角色。同時，烏克蘭的地緣位置，也決定其無法逃脫大國博弈的命運。所以，與多方同時交好應是烏克蘭的唯一生存之道。

第二，烏克蘭在受到美國釋放的加入北約的虛假希望之後，太一廂情願地向前衝，自亂陣腳。這樣的姿態其實只會不斷加劇俄羅斯的危機意識。

第三，烏克蘭並不明白，「棋子」是承受不了「棋手」背叛的。當背叛來臨時，棋子就是「死亡」。然而，隨著美國在國際影響力的衰退，以及幾任總統不斷強調的「戰略重心向亞太轉移」延續，美國大規模軍事介入烏克蘭的可能性幾乎是零，再加上歐洲與俄羅斯存在著相互依存的關係，也不太可能因為烏克蘭危機而完全斷裂，所以背叛的發生幾乎是必然。 （作者系中國勞動關係學院公共管理學院副教授）

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